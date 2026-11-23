jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Senin (23/11).

Pagi cuaca di seluruh kawasan curah dan cerah berawan.

Siang masih cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Sore cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Malam masih cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 26-36 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.