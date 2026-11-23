Cuaca Surabaya 23 November 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berawan
Senin, 23 November 2026 – 09:04 WIB
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Senin (23/11).
Pagi cuaca di seluruh kawasan curah dan cerah berawan.
Siang masih cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.
Sore cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.
Malam masih cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 26-36 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.
Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.
Ramalan cuaca Surabaya hari ini, pagi sampai malam bakal cerah hingga berawan di seluruh kawasan.
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