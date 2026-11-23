jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (23/11).

Pagi hujan ringan atau gerimis mengguyur Kota Batu, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, dan Sumenep. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siang gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Bojonegoro, Jember, Kediri, Kota Batu, Kota, Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Lamongan, Lumajang, Malang, Ngawi, Ponorogo, dan Sampang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sore gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Bojonegoro, Jember, Kediri, Kota Batu, Kota, Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Lamongan, Lumajang, Malang, Ngawi, Ponorogo, Sampang, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malam gerimis mengguyur Banyuwangi, Gresik, Lumajang, Ngawi, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 18-35 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 14-27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)