jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Kristen (UK) Petra Surabaya menghadirkan inovasi edukasi berbasis teknologi untuk memperkenalkan sejarah lokal kepada masyarakat. Fasilitas bertajuk Jagir Edu-Immersive Living Archive tersebut diresmikan pada Minggu (22/11) di SD Proklamasi, Jalan Jagir Sidomukti IV Nomor 35, Wonokromo, Surabaya.

Fasilitas ini menggabungkan ruang edukasi imersif dan mural dengan pendekatan teknologi fisik dan digital atau phygital. Inisiatif tersebut dirancang untuk mengangkat sejarah kawasan Jagir melalui pengalaman belajar yang interaktif dan mudah diakses berbagai kelompok usia.

Program ini merupakan bagian dari Program Inovasi Seni Nusantara (PISN) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdiktisaintek RI). Pelaksanaannya melibatkan kolaborasi dosen lintas disiplin ilmu bersama mahasiswa UK Petra.

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Tim tersebut dipimpin Dr. Laksmi Kusuma Wardani, S.Sn., M.Ds., dari Desain Interior. Dia didampingi tiga dosen anggota, yakni Dr. Drs. Ido Prijana Hadi, M.Si., dari Ilmu Komunikasi; Aristarchus Pranayama, B.A., M.A., Ph.D., dari Desain Komunikasi Visual; serta Dani Puspitasari, S.Pd., M.A., Ph.D., dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mereka juga melibatkan tiga mahasiswa Desain Interior UK Petra.

Laksmi menjelaskan, pengembangan fasilitas tersebut berangkat dari masih rendahnya literasi sejarah masyarakat mengenai Kampung Jagir. Padahal, kawasan itu memiliki perjalanan sejarah panjang yang berkaitan dengan identitas Kota Surabaya, terutama sejarah air, sungai, jembatan, pintu air, hingga bendungan yang dibangun pada masa kolonial Belanda pada 1917.

Untuk menggali informasi, tim telah melakukan penelitian lapangan sejak Juni 2026. Mereka mengumpulkan data sekaligus berdialog dengan para sesepuh dan warga setempat guna menggali sejarah lisan yang berkembang di masyarakat.

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“Berdasarkan hal itu kami ingin mengangkat sejarah lisan masyarakat Jagir agar tak hilang begitu saja. Yang kami temukan masyarakat Jagir sebenarnya sudah sangat aktif menggunakan media sosial, namun pemanfaatannya belum terarah ke ranah edukasi. Maka dari itu kami menghadirkan terobosan edukasi yang relevan melalui mural dan ruang imersif sehingga sejarah lokal bisa dipelajari dengan cara yang lebih modern,” kata Laksmi.

Ruang edukasi imersif ditempatkan di Perpustakaan SD Proklamasi. Di dalamnya, pengunjung dapat mempelajari sejarah Jagir melalui perpaduan teknologi visual, audio, dan narasi edukatif yang disusun berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan.