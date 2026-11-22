jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menginstruksikan Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kebun Binatang Surabaya (KBS) mengambil alih tugas direksi.

Langkah itu menyusul penetapan tersangka tiga direksi Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Moch Nahroni, serta Direktur Operasional dan Umum Nurika Widyasanti.

Di sisi lain, alih tugas itu sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2026 Pasal 44 tentang Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya.

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Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Surabaya Syamsul Hariadi mengatakan keputusan itu untuk mengisi kekosongan jabatan seiring berjalannya proses hukum.

“Kami Pemerintah Kota meminta Dewan Pengawas selaku pelaksana tugas melakukan pengurusan Perumda KBS,” kata Syamsul dalam keterangan persnya, Minggu (22/11).

Syamsul meminta kepada seluruh pegawai Perumda KBS untuk tetap menjalankan operasional perusahaan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah diberlakukan.

Jajaran Dewas dan pegawai Perumda KBS juga diminta untuk fokus menjalankan fungsi dan tanggung jawab perusahaan. Sebab, operasional perusahaan menjadi perhatian utama.

“Karena Kebun Binatang Surabaya mempunyai tanggung jawab besar dalam pemeliharaan, perawatan, kesehatan, dan kesejahteraan satwa yang berada di dalamnya,” jelasnya.