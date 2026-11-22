jatim.jpnn.com, GRESIK - Ketua DPRD Kabupaten Gresik M Syahrul Munir menghadiri pembukaan Gresik Vaganza 2026 pada Jumat (20/11). Kehadirannya menjadi bentuk dukungan legislatif terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Gresik.

Gresik Vaganza 2026 digelar sebagai wadah bagi pelaku UMKM lokal untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk unggulan mereka.

Melalui kegiatan tersebut, para pelaku usaha diharapkan mendapat kesempatan lebih luas untuk menjangkau konsumen.

Tidak hanya menghadirkan bazar produk kreatif dan kuliner lokal, acara tersebut juga diramaikan dengan berbagai hiburan panggung. Salah satu penampil yang dijadwalkan menghibur pengunjung adalah grup band Geisha.

Kehadiran sejumlah penampil tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat. Dengan begitu, aktivitas bazar tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga mendorong transaksi dan penjualan produk UMKM.

"Melalui kegiatan ini, diharapkan UMKM lokal semakin berkembang, daya beli masyarakat meningkat, serta perekonomian daerah terus bergerak," demikian keterangan resmi yang dikutip dari akun media sosial DPRD Gresik.

Penyelenggaraan Gresik Vaganza 2026 menjadi salah satu upaya mempertemukan pelaku usaha lokal dengan masyarakat sebagai calon konsumen.

Kegiatan tersebut diharapkan turut mendukung perputaran ekonomi daerah melalui promosi dan pemasaran produk UMKM. (mcr12/jpnn)