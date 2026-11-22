jatim.jpnn.com, SURABAYA - Owner Ladaku Muhammad Taib Sangaji menyatakan produk merica bubuk Ladaku yang tertahan di perbatasan Taiwan dibawa oleh pedagang atau trader, bukan melalui jalur ekspor resmi PT Motasa Indonesia.

Menurut Taib, produk tersebut merupakan barang yang beredar di pasar domestik Indonesia. Trader kemudian membawanya ke Taiwan karena Ladaku cukup dikenal dan diminati konsumen di negara tersebut.

"Ini trader yang membawa, bukan perantara kami. Jadi, barang tersebut adalah barang yang beredar di Indonesia. Dibawa oleh trader karena Ladaku di Taiwan cukup terkenal, harganya mahal, dan disukai," ujar Taib di Surabaya, Sabtu (21/11).

Dia menjelaskan trader merupakan pedagang bebas yang dapat membeli produk melalui jalur distribusi di dalam negeri. PT Motasa Indonesia sendiri memiliki sekitar 200 distributor yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Karena itu, Taib menduga trader tersebut membeli produk Ladaku melalui salah satu distributor perusahaan. Namun, dia menegaskan pihaknya tidak memiliki hubungan langsung dengan trader yang membawa produk tersebut ke Taiwan.

"Trader kemungkinan membelinya di distributor kami yang ada di Indonesia. Kami punya 200 distributor di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, kemungkinannya sangat besar mereka membeli dari distributor," katanya.

Taib menyebut persoalan utama bukan terletak pada tempat trader membeli produk, melainkan tidak adanya koordinasi dan dokumen pendukung dari perusahaan sebagaimana yang disiapkan untuk pengiriman ekspor resmi.

Dia juga menyampaikan bahwa sejauh ini perusahaan belum menerima surat resmi dari otoritas Taiwan terkait persoalan tersebut. Menurut dia, perusahaan justru mengetahui perkembangan kasus melalui media sosial.