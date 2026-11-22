jatim.jpnn.com, GRESIK - DPRD Kabupaten Gresik menerima kunjungan edukatif mahasiswa Universitas Selamat Sri, Kamis (19/11) . Kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi para mahasiswa untuk mempelajari langsung tugas dan fungsi lembaga legislatif serta tata kelola pemerintahan daerah.

Rombongan mahasiswa disambut Ketua DPRD Kabupaten Gresik M Syahrul Munir bersama Ketua Badan Kehormatan DPRD Ainul Yaqin.

Dalam kunjungan tersebut, mahasiswa mendapatkan wawasan mengenai dinamika penyelenggaraan pemerintahan, peran strategis lembaga legislatif, serta sistem pelayanan publik di Kabupaten Gresik.

Menariknya, mayoritas peserta yang mengikuti kunjungan itu merupakan perangkat desa. Mereka sehari-hari terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa.

Ketua DPRD Kabupaten Gresik M Syahrul Munir mengatakan kunjungan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh kepada mahasiswa, terutama terkait penerapan ilmu pemerintahan dalam praktik di lapangan.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan para mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan secara teoritis, tetapi juga pemahaman praktis yang dapat diterapkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintahan desa,” ujar Syahrul.

Diskusi yang berlangsung interaktif itu diharapkan dapat memperluas wawasan peserta mengenai mekanisme kerja pemerintahan dan lembaga legislatif. (mcr12/jpnn)