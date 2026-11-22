jatim.jpnn.com, MALANG - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengeklaim tak segan menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tak mempunyai sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).

Hal itu diungkapkan Sudaryono setelah Munajat Kebangsaan di Pondok Pesantren Pendidikan dan Perguruan Agama Islam (PPAI) Ketapang di Kabupaten Malang, Sabtu (21/11).

"Intinya kami tertibkan dan tidak segan terhadap dapur yang tak sesuai standar, tidak memiliki sertifikat higienis dan sanitasi (sertifikat laik higiene sanitasi) kami tutup," kata Sudaryono.

Diketahui, SLHS merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh SPPG untuk menjamin pengolahan, penyimpanan, hingga cara penyajian secara aman dan memperhatikan standar kebersihan.

Menurutnya, SPPG wajib memperhatikan standar operasional prosedur (SOP) saat mengolah Makan Bergizi Gratis (MBG), agar menu yang disajikan dalam kondisi layak konsumsi.

Sudaryono menyebut peningkatan fungsi monitoring program di lapangan telah ditingkatkan melalui tim pengawas SPPG dan melaksanakan apel rutin secara daring setiap dini hari.

"Dan dimakan di jam yang benar, sejauh ini sudah lumayan bagus, mayoritas sudah sesuai SOP," ujarnya.

Meski demikian, dia tak memungkiri masih ada siswa yang diduga mengalami keracunan MBG. Salah satunya, sebanyak 22 murid SMK di Kota Malang beberapa waktu lalu.