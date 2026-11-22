jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengapresiasi langkah PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) dalam mendorong penerapan industri hijau melalui penyelenggaraan Green Industrial Awards 2026.

Menurut Emil, program tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem industri berkelanjutan sekaligus memperkuat daya saing industri Jawa Timur di tengah meningkatnya tuntutan pasar global terhadap produk ramah lingkungan.

Apresiasi itu disampaikan Emil saat menghadiri Green Industrial Awards & SIER Customer Gathering 2026 di The Westin Surabaya, Jumat (20/11) malam. Kegiatan tersebut mengusung tema Industrial Estate Transformation: From Land Provider to Strategic Partner for Business Growth.

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Dalam sambutannya, Emil menegaskan penerapan industri hijau tidak bisa hanya mengandalkan inisiatif masing-masing perusahaan. Menurut dia, dibutuhkan dukungan pengelola kawasan industri untuk membangun lingkungan yang mendorong efisiensi energi, inovasi teknologi, kepatuhan terhadap standar lingkungan, serta kolaborasi antarpelaku usaha.

“SIER ini menjadi contoh kawasan industri yang menarik. Meskipun berada di tengah kota, kawasan ini tetap terlihat rimbun, hijau, dan asri. Ini menunjukkan bahwa aktivitas industri dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Saya kira ini menjadi nilai tambah sekaligus identitas yang patut dipertahankan oleh SIER,” kata Emil.

Dia menilai penyelenggaraan Green Industrial Awards menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap transformasi industri di Indonesia, khususnya Jawa Timur. Penghargaan tersebut juga menjadi ruang apresiasi bagi tenant yang terus melakukan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement dalam penerapan prinsip industri hijau.

Emil menambahkan, transformasi menuju industri hijau kini menjadi kebutuhan bagi pelaku usaha. Sebab, standar Environmental, Social, and Governance (ESG), efisiensi energi, serta kepatuhan terhadap regulasi lingkungan semakin diperhitungkan perusahaan global dalam memilih mitra bisnis dan menentukan lokasi investasi.

Peluang tersebut semakin terbuka seiring perkembangan kerja sama perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa melalui Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).