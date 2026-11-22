jatim.jpnn.com, SURABAYA - Owner Ladaku Muhammad Taib Sangaji menyebut pemberitaan mengenai produk merica bubuk Ladaku yang tertahan di perbatasan Taiwan berpotensi memengaruhi penjualan produk tersebut di pasar domestik.

Taib mengatakan pihaknya membutuhkan waktu untuk memberikan tanggapan karena terlebih dahulu melakukan investigasi internal dan mengumpulkan data terkait persoalan tersebut.

“Kami ingin menanggapinya secara hati-hati. Sebelum konferensi ini, kami juga mengumpulkan data dan melakukan investigasi internal. Akhirnya, kami menyimpulkan seperti keterangan yang sudah kami sampaikan,” ujar Taib di Surabaya, Sabtu (21/11).

Dia menjelaskan produk Ladaku yang menjadi perhatian otoritas Taiwan bukan merupakan pengiriman ekspor resmi PT Motasa Indonesia. Menurut dia, produk tersebut dibawa oleh pedagang atau trader yang mengirimkan barang langsung dari Indonesia.

Taib menyebut Ladaku cukup digemari di Taiwan sehingga memiliki harga jual relatif tinggi. Kondisi itu, menurut dia, membuat produk tersebut diminati sejumlah pedagang.

Namun, pengiriman melalui trader tersebut tidak disertai koordinasi dengan perusahaan. Akibatnya, PT Motasa Indonesia tidak dapat memberikan dokumen analisis maupun data pendukung sebagaimana yang disiapkan dalam jalur ekspor resmi.

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“Kami justru mendapatkan berita ini dari media sosial. Kami tidak pernah dikontak langsung oleh otoritas yang berkepentingan di Taiwan,” katanya.

Taib menegaskan persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan merek Ladaku, tetapi juga menyangkut keberlangsungan komoditas lada dan petani yang menjadi mitra perusahaan.