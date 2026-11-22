jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPW LDII) Jawa Timur berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberantas berbagai penyakit masyarakat serta tindak kejahatan.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua DPW LDII Jawa Timur KH Moch Amrodji Konawi dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) 2026 di Surabaya, Minggu (22/11).

Dalam kegiatan yang dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) itu, Amrodji meminta seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LDII kabupaten dan kota ikut berperan aktif mendukung pemberantasan judi online, narkoba, hingga kejahatan pertanahan.

“Judi online dan narkoba harus diberantas. Nanti DPD di daerah-daerah harus membantu, termasuk mafia tanah harus dihabiskan,” tegas Amrodji.

Rakerwil 2026 tersebut mengusung tema “Penguatan Tata Kelola Organisasi untuk Peningkatan Kinerja LDII menuju Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara”.

Selain menjadi ajang konsolidasi organisasi, kegiatan itu dirangkai dengan penyelenggaraan LDII Jatim Expo. Dalam kesempatan tersebut, Amrodji juga meminta Khofifah meresmikan Gedung Serba Guna milik LDII Jawa Timur.

Dia menjelaskan, pembangunan gedung tersebut menelan anggaran Rp15 miliar. Amrodji menyebut keberadaan gedung itu tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Kami memohon kepada Ibu Gubernur untuk meresmikan Gedung Serba Guna ini. Alhamdulillah gedung ini berdiri megah, dan ini juga merupakan salah satu bentuk bantuan dari Ibu Gubernur dengan total biaya Rp15 miliar,” ungkapnya.