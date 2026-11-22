jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp2.730.000 per bulan, yakni naik Rp283.119,32 atau 11,57 persen.

Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027, Sabtu (21/11).

“Kami menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 sebesar Rp2.730.000,00,” kata Khofifah dalam keterangan persnya, Minggu (22/11).

Khofifah mengatakan kebijakan itu disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kesejahteraan pekerja, perkembangan perekonomian, dan keberlangsungan kesempatan kerja.

“Peningkatan upah harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga daya beli, produktivitas, serta iklim usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menggunakan pertimbangan indikator inflasi 3,33 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,82 persen, lalu ditemukan angka kenaikan 11,57 persen.

“Kenaikan UMP ini kami arahkan untuk menjaga daya beli pekerja agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya,” ucapnya.

Selain itu, kebutuhan hidup layak (KHL) Jawa Timur di 2026 mencapai Rp3.742.675 per bulan. Dengan UMP Rp2,73 juta maka angka tersebut naik 65,38 menjadi 72,94 persen di 2027.