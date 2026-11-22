jatim.jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha asal Surabaya HM. Ali Affandi L.N.M. mendapat amanah sebagai Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) periode 2026–2029.

Ali Affandi, yang akrab disapa Mas Andi, masuk dalam jajaran kepengurusan nasional di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ade Jona Prasetyo. Pelantikan pengurus berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Jumat (20/11).

Penunjukan tersebut menjadi babak baru perjalanan Ali Affandi di organisasi pengusaha muda. Selama hampir 17 tahun, dia telah menempati berbagai posisi kepemimpinan, mulai dari tingkat kota, provinsi, hingga nasional.

Karier organisasinya di HIPMI dimulai pada 2009. Saat berusia 21 tahun, Ali Affandi dipercaya memimpin BPC HIPMI Surabaya untuk periode 2009–2011.

Pengalaman tersebut menjadi bekal dalam membangun jejaring bisnis, mengembangkan kewirausahaan, serta memahami berbagai tantangan yang dihadapi pengusaha muda.

Dua tahun berselang, pada usia 23 tahun, dia terpilih sebagai Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Timur periode 2011–2014. Tanggung jawabnya mencakup konsolidasi organisasi di tingkat kabupaten dan kota serta pengembangan ekosistem kewirausahaan di Jawa Timur.

Selain menjalankan agenda organisasi, Ali Affandi juga terlibat dalam kegiatan sosial. Saat Gunung Kelud meletus pada 2014, dia bersama jejaring pengusaha mengoordinasikan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak.

Setelah menyelesaikan masa kepemimpinannya di Jawa Timur, Ali Affandi melanjutkan kiprah di tingkat nasional. Pada periode 2015–2019, dia dipercaya menjadi Koordinator Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara BPP HIPMI.