jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Minggu (22/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cerah hingga hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Malam cerah hingga berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berangin dan gerimis.

Malamnya gerimis mengguyur Bantur dan Sumbermanjing Wetan. Kawasan lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-30 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 5-17 kilometer per jam.