jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Minggu (22/11).

Pagi cuaca di seluruh kawasan cerah.

Siang cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Sore kembali cerah di seluruh kawasan.

Malam berangin dan gerimis di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 26-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 9-12 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.