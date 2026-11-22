jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu (22/11).

Pagi hujan ringan atau gerimis mengguyur Kota Malang dan Malang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Siang gerimis mengguyur Kota Batu, Kota Malang, dan Lumajang. Wilayah lainnya cerah hingga berangin.

Sore gerimis mengguyur Banyuwangi, Kota Batu, Kota Malang, Lumajang, dan Probolinggo. Wilayah lainnya cerah hingga berangin.

Malam gerimis mengguyur Banyuwangi, Kota Surabaya, Lumajang, Probolinggo, dan Sidoarjo. Wilayah lainnya cerah hingga berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 18-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 2-22 kilometer per jam.