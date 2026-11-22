jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) menggelar Green Industrial Awards & SIER Customer Gathering 2026 sebagai upaya memperkuat hubungan kemitraan dengan para tenant sekaligus mendorong transformasi kawasan industri.

Kegiatan yang mengusung tema Industrial Estate Transformation: From Land Provider to Strategic Partner for Business Growth tersebut dijadwalkan berlangsung di The Westin Surabaya Grand Ballroom & Convention Center, Jumat (20/11).

Direktur Pemasaran dan Pengembangan PT SIER Jefri Ikhwan Maarif mengatakan, agenda tahunan itu menjadi kesempatan bagi perusahaan dan para tenant untuk memperkuat sinergi, membangun koneksi bisnis, serta menjajaki peluang kerja sama baru.

Acara tersebut direncanakan dihadiri perwakilan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta Kementerian Perindustrian. Sejumlah pemangku kepentingan lain juga dijadwalkan hadir, mulai dari pemegang saham PT Kawasan Industri Indonesia (Persero), perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, hingga duta besar negara-negara sahabat.

Jajaran komisaris dan direksi PT SIER juga akan hadir bersama lebih dari 450 tenant yang beroperasi di kawasan industri tersebut.

Menurut Jefri, salah satu agenda penting dalam kegiatan ini adalah Exclusive Business Matching. Forum tersebut disiapkan sebagai ruang pertemuan strategis bagi para tenant untuk memperluas jaringan usaha dan membuka peluang kemitraan lintas sektor.

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“Salah satu agenda utama dalam kegiatan ini adalah Exclusive Business Matching. Forum tersebut dirancang sebagai wadah pertemuan strategis bagi para tenant untuk membangun koneksi dan menjajaki peluang kerja sama. Melalui agenda ini, tenant dapat memperluas jaringan usaha serta membuka peluang kemitraan lintas sektor,” kata Jefri.

Dia menjelaskan melalui kegiatan tersebut SIER ingin memberikan nilai tambah yang lebih luas kepada para pelaku usaha. Perusahaan tidak lagi hanya berperan sebagai penyedia lahan dan infrastruktur industri, tetapi juga berupaya menjadi mitra strategis yang mendukung pertumbuhan bisnis tenant.