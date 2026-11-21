jatim.jpnn.com, MALANG - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjanjikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) segera diberikan kepada santri dan pelajar di Pondok Pesantren PPAI Ketapang, Kepanjen, Kabupaten Malang.

Janji tersebut disampaikan Sudaryono saat menghadiri Munajat Kebangsaan di Ponpes PPAI Ketapang, Sabtu (21/11). Sebelum mengikuti kegiatan tersebut, dia terlebih dahulu berziarah ke makam pendiri dan tokoh pesantren.

Dalam kesempatan itu, Sudaryono berinteraksi langsung dengan para santri dan pelajar. Dia menanyakan apakah mereka sudah menerima manfaat program MBG yang menjadi salah satu program pemerintah.

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Namun, para santri dan pelajar kompak menjawab belum mendapatkan program tersebut. Mendengar jawaban itu, Sudaryono mengaku terkejut dan menyampaikan janji untuk segera menyalurkan MBG ke lingkungan pesantren.

“Ini benar ya? Kalau gitu dalam waktu dekat akan kami berikan MBG di sini,” kata Sudaryono yang langsung disambut sorak gembira para santri dan pelajar.

“Alhamdulillah. Semoga cepet dapat MBG,” celetuk salah seorang santri.

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Selain menyampaikan rencana penyaluran MBG, Sudaryono juga menanggapi perkembangan pelaksanaan program tersebut di berbagai daerah. Dia menyebut pelaksanaan MBG menunjukkan perbaikan, meskipun masih ditemukan sejumlah kasus keracunan.

“Sejauh ini menurun dari case bay case. Memang betul ada satu dua kejadian, tetapi yang jelas sudah lumayan menurun,” ucapnya.