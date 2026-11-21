jatim.jpnn.com, SURABAYA - Owner Ladaku Merica Bubuk Muhammad Taib Sangaji memberikan klarifikasi terkait pemberitaan produknya yang tertahan di perbatasan Taiwan. Dia menegaskan pengiriman produk dalam kasus tersebut bukan merupakan ekspor resmi yang dilakukan perusahaannya, melainkan melalui pihak ketiga atau trader.

Karena itu, menurut Taib, pengiriman tersebut tidak dilengkapi dokumen ekspor resmi yang biasanya diterbitkan perusahaan dalam setiap kegiatan ekspor produknya ke luar negeri.

"Kami sampaikan bahwa pengiriman ke Taiwan dalam kasus ini bukan pengiriman ekspor resmi dari perusahaan kami, tetapi dilakukan oleh trader," kata Taib saat konferensi pers di Surabaya, Sabtu (21/11).

Di tengah pemberitaan tersebut, Taib memaparkan proses produksi Ladaku Merica Bubuk, mulai dari pengadaan bahan baku dari petani binaan hingga pengemasan produk di fasilitas pabrik di Mojosari, Kabupaten Mojokerto.

Dia menjelaskan merica biji yang diperoleh dari petani binaan telah melalui proses perendaman menggunakan air mengalir selama 14 hari untuk melepaskan kulit buah. Setelah itu, merica dicuci dan dibilas hingga bersih sebelum dikeringkan.

Menurut Taib, proses perendaman, pencucian, dan pembilasan di tingkat petani tersebut ditujukan untuk membersihkan bahan baku, termasuk menghilangkan residu pestisida.

Setelah dikeringkan, merica dikirim ke gudang pembelian perusahaan, salah satunya berada di Makassar. Di fasilitas tersebut, bahan baku kembali dibersihkan untuk menghilangkan kontaminan fisik sebelum dikirim ke pabrik di Mojosari.

"Setibanya di pabrik, merica kembali menjalani pencucian menggunakan air bertekanan tinggi atau double wash. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan kebersihan bahan baku sebelum memasuki proses sterilisasi," jelasnya.