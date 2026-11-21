jatim.jpnn.com, JAKARTA - Merek es krim cokelat asal Indonesia, halocoko, berhasil meraih pengakuan di tingkat Asia melalui ajang FMCG Asia Awards 2026. Brand yang berdiri pada 2024 itu mendapatkan penghargaan kategori Consumer Engagement Initiative of the Year - Indonesia.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara yang berlangsung di Marina Bay Sands, Singapura, Rabu (18/11). Pencapaian ini menjadi langkah penting bagi halocoko karena berhasil membawa nama brand lokal Indonesia di tengah persaingan industri makanan, minuman, dan barang konsumsi di kawasan Asia.

Penghargaan tersebut diberikan atas inisiatif halocoko dalam membangun keterlibatan konsumen melalui program bertajuk "Berbagi Kebahagiaan di Setiap Sudut Negeri".

Melalui program itu, perusahaan tidak hanya berfokus pada penjualan produk, tetapi juga berupaya membangun hubungan lebih dekat dengan masyarakat. Salah satu caranya dengan membagikan es krim dan menghadirkan interaksi langsung melalui warung-warung tradisional yang menjadi mitra distribusi.

Warung yang selama ini menjadi tempat masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari turut dikembangkan sebagai Happiness Hubs. Konsep tersebut menghadirkan ruang kebersamaan bagi konsumen, pemilik toko, dan warga sekitar melalui aktivitas berbagi kebahagiaan.

Senior Brand Manager halocoko Viona Lie mengatakan, program tersebut berangkat dari keyakinan bahwa kebahagiaan bisa dirasakan oleh siapa saja melalui hal sederhana.

"Kami memilih es krim cokelat karena dapat mendekatkan orang-orang dan menghadirkan senyuman, tanpa memandang usia maupun latar belakang. Bagi halocoko, ini bukan hanya tentang menjual es krim, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan, satu senyuman demi satu senyuman," ujar Viona dalam keterangannya, Kamis (18/11).

Menurut Viona, kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat hubungan dengan mitra warung tradisional. Dukungan berupa produk, promosi, hingga aktivitas pemasaran diharapkan dapat membantu mitra menjangkau lebih banyak konsumen dan meningkatkan peluang penjualan.