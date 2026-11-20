jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Lamongan selama lebih dari satu jam menyebabkan sejumlah bencana di kawasan perkotaan. Dampaknya, beberapa titik dilanda banjir, pohon tumbang, hingga longsor.

Hujan mulai turun sekitar pukul 15.00 WIB. Berdasarkan pantauan, genangan air terjadi di sejumlah lokasi, antara lain Jalan Kinameng, Jalan Soewoko, Kelurahan Tumenggungan, Demangan, Andansari, dan Jalan Kyai Amin.

Ketinggian air di sejumlah titik berkisar 30 hingga 70 sentimeter atau setinggi paha orang dewasa.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan Ery S. Rosidi mengatakan petugas masih melakukan penanganan di lokasi terdampak, terutama mengevakuasi pohon tumbang.

"Hujan lebat berlangsung sekitar satu jam lebih. Terjadi genangan, pohon tumbang, bahkan ada jalan yang mengalami longsor. Saat ini kami masih melakukan evakuasi pohon tumbang di sejumlah area kota," kata Ery, Jumat (20/11).

Menurut Ery, sejumlah pohon tumbang juga mengenai jaringan kelistrikan sehingga menyebabkan pemadaman di beberapa kawasan perkotaan.

Dampak lainnya terjadi di kawasan Telaga Kyai Amin. Pohon tumbang memicu pergeseran tanah yang mengakibatkan badan jalan di depan rumah warga retak. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan pengguna jalan yang melintas.

BPBD Lamongan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan ketika beraktivitas saat hujan deras. Warga juga diminta tidak berteduh di bawah pohon serta menghindari jalan yang mengalami keretakan maupun lokasi longsor.