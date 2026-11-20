jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kapolda Jawa Timur Irjen Dekananto Eko Purwono melarang sejumlah aktivitas negatif, selama digelarnya kegiatan sound karnaval atau yang populer disebut sound horeg.

Hal tersebut disampaikan oleh Dekananto saat Focus Group Discussion (FGD) bersama pengusaha sound system dan sound karnaval, di Gedung Mahameru Polda Jawa Timur.

Dekananto mengatakan kegiatan sound horeg menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Dia mengimbau tidak ada aktivitas negatif yang bisa menimbulkan korban.

“Berikutnya dancer yang erotis, menggunakan narkoba atau mabuk-mabukan, juga jangan sampai ada perusakan fasilitas umum,” kata Dekananto di Mapolda Jawa Timur, Jumat (20/11).

Dekananto mengajak pengusaha sound system membuat komitmen dengan penyelenggara kegiatan. Yakni, memasukkan unsur keselamatan dan ketertiban dalam kontrak.

“Kalau melanggar misalnya ternyata ada penari erotis mereka berhenti, menghentikan. Kalau yang mabuk-mabukan, penggunaan narkoba ya, mereka akan menghentikan sound itu,” ujarnya.

Lalu, dia juga meminta penyelenggara sound horeg menghormati lingkungan setempat. Hal itu seperti berhenti menghentikan suara saat azan dan melintas di pondok pesantren.

“Jawa Timur memiliki nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang kuat. Karena itu, kegiatan hiburan harus tetap menghormati norma dan kehidupan masyarakat di sekitarnya,” ujarnya.