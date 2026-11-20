jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah menemukan perbedaan permintaan kenaikan Upah Minimum Provisi (UMP) Jawa Timur tahun 2027, antara pengusaha dengan buruh. Pihaknya berjanji untuk mengambil jalan tengahnya.

Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial Disnakertrans Jawa Timur Sugeng Lestari mengatakan telah menggelar audiensi untuk menentukan batas UMP dengan sejumlah pihak.

Perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyarankan kenaikan UMP, disesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sesuai Kementerian Ketenagakerjaan.

“Dari unsur dewan pengupahan serikat pekerja meminta merekomendasikan nilai UMP di adalah sesuai KHL yakni Rp3,7 juta,” kata Sugeng di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jumat (20/11).

Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menggunakan koefisien alfa dengan nilai paling kecil 0,5.

“Apindo jelas berbeda dengan dewan pengupahan unsur serikat pekerja, itu meminta UMP dengan koefisien alfa yang 0,5 paling kecil, (nilainya sekitar) Rp2,6 juta,” ujarnya.

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Sugeng menyebut ada jalan tengah setelah menampung saran pengusaha dan buruh tersebut. Kemudian, memberikan rekomendasi ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

“Kami sebagai pemerintah harus bijak dan memilih nilai yang moderat. Prinsipnya bagaimana pengupahan itu bisa menyejahterakan pekerja dapat menjaga kelangsungan perusahaan,” jelasnya.