jatim.jpnn.com, SURABAYA - Surabaya Fashion Parade (SFP) 2026 digelar dengan membawa semangat baru dalam perkembangan industri fesyen. Memasuki penyelenggaraan ke-19, ajang tahunan tersebut mengusung tema VERDE: Wear the Future. Grow with Purpose.

Founder Surabaya Fashion Parade Dian Apriliana Dewi mengatakan tema VERDE yang berarti hijau dalam bahasa Italia merepresentasikan semangat pembaruan dan kepedulian terhadap keberlanjutan industri fesyen.

"Di SFP kali ini, kami ingin mengajak pelaku industri mode untuk tidak hanya mengejar tren dan estetika, tetapi juga memperhatikan inovasi, lingkungan, serta kekayaan budaya," kata Dian, Jumat (20/11).

Dian menjelaskan VERDE menjadi gambaran bahwa kreativitas dan keberlanjutan dapat berjalan beriringan. Produk fesyen diharapkan tidak hanya memiliki nilai keindahan, tetapi juga membawa pesan dan tujuan.

Konsep tersebut turut diterapkan melalui dekorasi acara yang terinspirasi dari keindahan alam. Elemen formasi tebing dan lanskap alam dipadukan dengan dominasi warna hijau untuk menghadirkan suasana segar dan natural.

SFP 2026 berlangsung pada 18–22 November 2026 di Atrium TP6 dan Chameleon Hall TP6 Lantai 5, Surabaya.

"Tahun ini terdapat lima kategori peragaan busana yang menampilkan beragam karakter mode, yakni Moslem Show, Ethnic Show, Kids Runway Show, Glamorous Show, dan Urban Show," jelasnya.

Sejumlah desainer turut berpartisipasi, di antaranya Gita Orlin, Saffana, Freddy Wang bersama Tri Mutmainnah, Eco Print, Ku Semai, Anna Chen, Eko Rudianto, dan Deden Siswanto.