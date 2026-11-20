jatim.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Salah satu fokusnya ialah memperkuat neraca pangan wilayah Jawa untuk mengantisipasi risiko dampak El Nino terhadap produktivitas dan ketersediaan pangan.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penguatan Neraca Pangan Wilayah Jawa Tahun 2026 di Yogyakarta. Mengusung tema Penguatan Neraca Pangan Jawa untuk Mendukung Stabilitas Pasokan Pangan Nasional, forum itu menjadi wadah koordinasi lintas instansi dalam mengidentifikasi kendala di lapangan dan merumuskan langkah perbaikan.

Rapat koordinasi dipimpin Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Rifki Ismal bersama pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah se-Jawa, Departemen Regional Bank Indonesia, kantor perwakilan BI di wilayah Jawa, Badan Pusat Statistik (BPS) se-Jawa, serta akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB).

Penguatan neraca pangan diarahkan pada peningkatan akurasi penghitungan produksi, penyempurnaan estimasi kebutuhan konsumsi, serta perluasan pencatatan arus perdagangan antarwilayah, terutama di simpul perdagangan utama.

Melalui langkah tersebut, pemerintah diharapkan memiliki gambaran lebih menyeluruh mengenai ketersediaan, kebutuhan, dan distribusi pangan. Data itu nantinya menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan ketahanan pangan sekaligus pengendalian inflasi daerah.

Arah penguatan tersebut juga mengacu pada rekomendasi kajian neraca pangan hasil kolaborasi Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur, Bapanas, dan IPB.

Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kemenko Pangan Muhamad Mawardi menekankan pentingnya tata kelola pangan melalui pendekatan Satu Data, Satu Peta, dan Satu Aksi.