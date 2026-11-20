jatim.jpnn.com, SURABAYA - Penyanyi Asrilia turut memeriahkan Surabaya Fashion Parade (SFP) 2026 yang berlangsung di Chameleon Hall, Tunjungan Plaza 6, Surabaya, Jumat (20/11).

Dalam gelaran tersebut, Asrilia tampil sebagai opening act dengan membawakan dua lagu dari singlenya, yakni Di Mana Salahnya dan Terima Kasih Cinta.

Berbeda dari penampilan di atas panggung pada umumnya, kali ini Asrilia tidak mengikuti peragaan busana di atas runway. Dia hadir untuk membuka rangkaian acara melalui penampilan musik.

Asrilia mengaku senang dapat kembali terlibat dalam agenda fesyen tersebut. Dia juga menilai perkembangan industri fesyen di Surabaya dan Jawa Timur makin pesat.

Menurut dia, karya para desainer lokal kini semakin beragam dan tidak monoton. Sejumlah tren yang menonjol antara lain busana etnik, muslim, hingga penggunaan wastra atau kain tradisional Nusantara.

"Desainer-desainer yang ada di Surabaya, khususnya Jawa Timur, keren-keren banget. Tambah keren dan melaju pesat," kata Asrilia.

Dia juga mengapresiasi kehadiran desainer muda yang membawa karakter fesyen lebih berani dan nyentrik dengan sentuhan gaya generasi Z.

Meski menyukai kreativitas para desainer muda, Asrilia mengaku memiliki selera busana yang berbeda. Dia lebih menyukai pakaian dengan kesan elegan, anggun, dan sesuai bentuk tubuh.