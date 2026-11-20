jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perguruan tinggi diminta mengevaluasi dan menyesuaikan program studi dengan kebutuhan dunia kerja serta arah pembangunan nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan tenaga kerja.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Prof. Badri Munir Sukoco mengatakan, perguruan tinggi tidak cukup hanya mencetak lulusan yang siap bekerja. Kampus juga harus mampu menghasilkan sumber daya manusia yang dapat menciptakan lapangan kerja melalui kewirausahaan berbasis ilmu pengetahuan.

Hal itu disampaikan Badri dalam kegiatan Penguatan Tata Kelola Perguruan Tinggi di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Jumat (20/11).

Menurut Badri, perguruan tinggi perlu memetakan kebutuhan tenaga kerja dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang. Hasil pemetaan tersebut kemudian disesuaikan dengan program studi yang dimiliki, kebutuhan industri, serta karakteristik wilayah.

"Perguruan tinggi harus melihat bidang apa yang dibutuhkan pada 2030 dan lima sampai sepuluh tahun ke depan. Kemudian dibandingkan dengan program studi yang kita miliki," ujar Badri.

Dia menegaskan pembukaan maupun pengembangan program studi tidak boleh hanya berorientasi pada minat calon mahasiswa. Perguruan tinggi juga harus mempertimbangkan kebutuhan dunia kerja agar kompetensi lulusan selaras dengan permintaan industri.

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Badri mencontohkan bidang manajemen yang dapat dikembangkan lebih spesifik sesuai karakteristik sektor industri. Misalnya, manajemen rumah sakit, perkebunan, hingga pertambangan.

Begitu pula perguruan tinggi di daerah dengan aktivitas pertambangan. Kampus dapat mengembangkan bidang keilmuan yang lebih kontekstual, seperti akuntansi pertambangan, hukum pertambangan, dan sosiologi pertambangan.