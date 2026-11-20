jatim.jpnn.com, SURABAYA - Massa buruh membawa sejumlah tuntutan perihal kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/kabupaten (UMK), ketika mendatangi Kantor Gubernur Jawa Timur, Jumat (20/11).

Sekretaris Perwakilan Daerah (Perda) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Timur Jazuli mengatakan aksi tersebut sengaja digelar menjelang penetapan UMP.

“Kami mengingatkan kepada Gubernur Jawa Timur, upah minimum provinsinya adalah terendah nomor tiga se-Indonesia,” kata Jazuli disela demonstrasi.

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Jazuli menyebut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan UMP sesuai UMK paling rendah di provinsi. Hal itu tidak dibenarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Kalau melakukan survei di 38 kabupaten kota itu merata seluruhnya. Sementara gubernur enggak, di mana itu terendah, itulah Jawa Timur, sehingga lUMP-nya terendah,” ujarnya.

Seharusnya, penerapan upah berdasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) atau sebesar Rp3,5 juta. Namun, UMP Jawa Timur sekarang masih menyentuh di angka Rp2,4 juta.

“Jawa Timur ini sudah saatnya, enggak ada lagi upah nasakom ya, atau nasib dua koma itu. Sudah enggak zamannya. Minimal enggak ada yang upahnya di bawah 3 juta,” jelasnya.

Selain itu, Jazuli melihat ada kesenjangan upah buruh dari satu daerah dengan lainnya di Jawa Timur. Menurutnya, temuan tersebut mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.