jatim.jpnn.com, SURABAYA - Penanganan stunting di Indonesia masih membutuhkan upaya berkelanjutan. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting nasional tercatat sebesar 19,8 persen. Angka tersebut masih perlu ditekan untuk mencapai target pemerintah sebesar 14,2 persen pada 2029.

Percepatan pencegahan dan penanganan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan gizi, edukasi keluarga, serta pemantauan pertumbuhan anak secara berkala melalui Posyandu.

Nestle Indonesia turut mengambil bagian dalam upaya tersebut melalui Program Pendampingan Gizi. Program ini menggabungkan pemenuhan kebutuhan gizi anak, edukasi keluarga, serta pendampingan dan pemantauan pertumbuhan bersama kader Posyandu dan pemangku kepentingan setempat.

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Untuk memperkuat pemahaman mengenai penanganan stunting berbasis bukti ilmiah, Nestle Indonesia menggelar kegiatan Meet the Expert: Optimalisasi Nutrisi untuk Tata Laksana Penanganan Stunting pada Anak di Jakarta, 16 November 2026.

Kegiatan tersebut menghadirkan dua pakar kesehatan dan gizi anak, yakni Prof Dr dr Damayanti Rusli Sjarif, Sp.A., Subsp.NPM(K) dan dr. Moretta Damayanti, Sp.A., Subsp.NPM(K), M.Kes.

Damayanti Rusli Sjarif membahas pentingnya deteksi dini dan intervensi yang tepat dalam menangani stunting. Sementara itu, Moretta Damayanti mengulas strategi pemenuhan asupan gizi berbasis bukti ilmiah untuk mendukung kejar tumbuh anak.

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Prof. Damayanti mengatakan, keberhasilan penanganan gangguan pertumbuhan tidak terlepas dari deteksi dini dan pemberian intervensi sesuai kebutuhan masing-masing anak. Karena itu, pemantauan pertumbuhan harus dilakukan secara berkala, tidak hanya dengan mengukur berat badan, tetapi juga tinggi badan.

“Stunting merupakan masalah serius yang dapat berdampak pada tumbuh kembang anak dalam jangka panjang sehingga perlu dikenali dan ditangani sedini mungkin. Deteksi dini menjadi langkah penting, karena seringkali pemantauan tumbuh kembang hanya mengukur berat badan tanpa memperhatikan tinggi badannya atau sudah terdeteksi namun belum ada tindakan korektif. Selanjutnya, intervensi asupan gizi harus berfokus pada protein hewani, untuk menyelamatkan masa depan anak, terutama di awal kehidupan. Penanganan stunting menjadi tanggung jawab bersama, termasuk Dokter Anak untuk memberikan tatalaksana yang tepat,” ujarnya.