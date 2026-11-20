jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin buka suara terkait sosok pengganti Gibran Rakabuming Rama sebagai Wakil Presiden RI.

Hal itu diungkapkan Cak Imin setelah Haul Triumvirat Ulama NU, Deklarator, Perintis, dan Pejuang PKB di halaman Gedung Pusaka NU dan Resolusi Jihad Surabaya, Kamis (19/11) malam.

Cak Imin menyebut Presiden Prabowo Subianto mempunyai hak untuk memberikan dua nama kepada MPR. Terkait sosok yang mendampinginya hingga masa periodenya selesai.

“Presiden akan mengusulkan dua nama, dua nama itu akan maksimal disampaikan kepada MPR tanggal 25 (November 2026,” kata Cak Imin kepada wartawan.

Selanjutnya, Cak Imin mengatakan MPR bakal menggelar Sidang Paripurna untuk menentukan sekaligus pelantikan Wakil Presiden pengganti Gibran, pada 9 Desember 2026.

"Dan akan diputuskan pada 9 Desember. Insya Allah 9 Desember sudah ada wakil presiden baru yang akan dipilih oleh MPR RI," ucapnya.

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Terkait pengganti, Cak Imin mengungkapkan masyarakat sudah mengetahui nama yang akan terpilih. Dengan demikian, dia enggan menyebutkannya.

"Nah, siapa yang terpilih? Saya kira semua sudah tahu, tidak perlu diberitahu dan pada akhirnya juga akan tahu. Untuk apa harus diberitahu," jelasnya.