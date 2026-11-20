jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ratusan massa buruh mendatangi Kantor Gubernur Jawa Timur, Jumat (20/11). Mereka menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Berdasarkan pantauan, buruh tampak sudah berbaris di depan kantor di Jalan Pahlawan, Surabaya, sekitar pukul 13.30 WIB. Mereka juga sambil membentangkan spanduk.

“Naikkan UMK 2026 minimal sesuai kebutuhan hidup layak 2026. Bagi kabupaten/kota yang nilai UMK-nya lebih rendah daripada nilai KHL,” tulis spanduk buruh.

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Buruh tampak memasang spanduk tersebut di kawat berduri yang menutupi pagar Kantor Gubernur. Di sisi lain, sejumlah polisi terlihat memperhatikannya dari area halaman.

Terlihat juga sebanyak enam mobil komando berjajar di belakang barisan massa buruh. Terdengar suara orator menyampaikan sejumlah tuntutan demonstran.

“Hidup buruh, hidup buruh, teman-teman, hari ini kita datangi Kantor Gubernur Jawa Timur untuk menuntut kenaikan. Buruh itu penggerak ekonomi,“ kata salah satu orator di mobil komando.

Selanjutnya, orator meminta massa untuk beristirahat di sekitar titik aksi. Sebab, beberapa perwakilan tengah menemui pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

“Teman-teman buruh, tunggu dulu perwakilan untuk masuk, diskusi, silakan kalau mau istirahat, nanti dilanjutkan lagi,” ucap orator disusul dengan teriakan massa aksi.