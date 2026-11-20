jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong pengembangan Gedung Pusaka NU dan Resolusi Jihad di Surabaya menjadi pusat dokumentasi, kajian, dan pelestarian sejarah Nahdlatul Ulama (NU).

Menurut Gus Muhaimin, warisan sejarah dan intelektual NU perlu dijaga serta dirawat agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Karena itu, pengembangan gedung tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kota, provinsi, hingga pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Gus Muhaimin saat menghadiri Haul Triumvirat Ulama NU: Deklarator, Perintis, dan Pejuang PKB yang digelar DPW PKB Jawa Timur di halaman Gedung Pusaka NU dan Resolusi Jihad, Surabaya, Kamis (19/11).

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Dia berharap gedung tersebut tidak hanya menjadi bangunan bersejarah, tetapi juga berkembang sebagai pusat pengetahuan yang menyimpan dan menghidupkan kembali perjalanan panjang NU.

"Ini tempat yang akan terus kita minta kerja sama dengan pemerintah supaya di-support, agar dokumen-dokumen NU, seluruh peninggalan sejarah NU, dan kajian-kajian NU terus dikembangkan di sini," ujar Gus Muhaimin.

Menurut dia, pusat sejarah NU memiliki arti penting bagi keberlanjutan organisasi maupun perjalanan bangsa. Dokumentasi sejarah perlu dilengkapi kajian mendalam agar pemikiran, perjuangan, serta kontribusi para ulama NU dapat dipahami secara utuh oleh generasi berikutnya.

Gus Muhaimin juga mengungkapkan rencana untuk membawa inisiatif pengembangan Gedung Pusaka NU tersebut kepada Menteri Kebudayaan. Dia berharap pemerintah memberikan perhatian dan dukungan sehingga koleksi dokumentasi sejarah NU semakin lengkap dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran masyarakat.

"Karena itu, pusat sejarah NU diharapkan tidak hanya menjadi ruang untuk mengenang masa lalu, tetapi juga melahirkan kesadaran tentang pentingnya mengambil pelajaran dari perjalanan bangsa," tuturnya.