jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut Presiden RI Prabowo Subianto tengah melakukan ‘Restrart Indonesia’, guna mengatasi berbagai persoalan.

Hal itu diungkapkan Cak Imin saat Haul Tumvirat Ulama NU di Halaman Gedung Pusaka NU dan Resolusi Jihad Jalan Gayungsari Timur No.35 Surabaya, Kamis (19/11) malam.

"Yang pertama yang belum banyak diketahui, Pak Prabowo ini sedang melakukan restart, reset, menata ulang," kata Cak Imin.

Baca Juga: Cak Imin Resmikan Majelis Pemberdayaan Indonesia

Cak Imin mengatakan agenda tersebut berawal dari ketimpangan ekonomi nasional. Sebab, dari 60 persen kekayaan Indonesia hanya dikuasai oleh 50 orang saja.

"Yang pertama hanya 50 orang yang menguasai lebih dari 60 persen kekayaan Indonesia. Hanya 50 orang, yang kaya itu-itu saja," ujarnya.

Menurutnya, ketimpangan kekayaan sebetulnya sudah lama menjadi bahan diskusi di kalangan intelektual PKB. Namun, masih belum ada penyelesaiannya sampai sekarang.

Dia turut menyinggung terkait pembentukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang belum berhasil mengembalikan kekayaan negara sebagaimana cita-cita reformasi.

“KPK itu yang buat saya termasuk salah satunya, beserta Bu Mega zaman itu supaya harta-harta yang hilang itu kembali, gagal. Malah yang banyak ketangkap DPR-nya sendiri," ujarnya.