jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pamekasan mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem yang diprakirakan melanda wilayah tersebut dalam sepekan ke depan.

Cuaca ekstrem yang perlu diwaspadai meliputi angin kencang, puting beliung, serta hujan yang disertai petir.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pamekasan Akhmad Dhofir Rosidi mengatakan, peringatan tersebut disampaikan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

"Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisikan, potensi cuaca ekstrem ini berpotensi terjadi hingga sepekan ke depan," katanya dalam keterangan kepada media di Pamekasan, Kamis (19/11) malam.

Menyikapi potensi tersebut, BPBD meminta masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan rawan bencana, untuk meningkatkan kewaspadaan.

Rosidi juga mengimbau warga segera melaporkan kejadian bencana kepada BPBD melalui aparat desa setempat. Laporan tersebut diperlukan agar petugas dapat segera melakukan penanganan di lokasi.

"Kami bersama aparat kepolisian dan TNI di Pamekasan ini telah membentuk tim siaga darurat bencana yang siap bergerak dan terjun ke lapangan apabila terjadi bencana," katanya.

Selain itu, masyarakat diminta aktif memantau perkembangan informasi cuaca melalui saluran resmi pemerintah. Informasi dapat diakses melalui situs BPBD Pamekasan di bpbd.pamekasankab.go.id maupun kanal media sosial BMKG, termasuk Instagram dan WhatsApp.