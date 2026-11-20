jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Dewan Pengupahan Kabupaten Bangkalan menyepakati usulan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027 sebesar Rp200.451. Dengan usulan tersebut, UMK Bangkalan naik dari Rp2.550.274 pada 2026 menjadi Rp2.750.725.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bangkalan Jemmi Tria Sukmana mengatakan, kesepakatan itu merupakan hasil sidang pleno Dewan Pengupahan yang digelar di ruang kerja Kepala Disperinaker Bangkalan.

"Kesepakatan ini sesuai dengan putusan sidang pleno Dewan Pengupahan Bangkalan yang digelar di ruang kerja Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bangkalan, hari ini," kata Jemmi dalam keterangan di Bangkalan, Kamis (19/11) malam.

Sidang pleno tersebut dihadiri sejumlah unsur, mulai dari perwakilan Disperinaker, Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Badan Pusat Statistik (BPS), hingga kalangan pengusaha yang terdiri dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia.

Selain itu, hadir pula perwakilan serikat pekerja dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN), serta perwakilan Intelkam Polres Bangkalan.

Dalam sidang yang sama, Dewan Pengupahan juga menyepakati usulan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Bangkalan 2027 sebesar Rp2.856.547. Nilai tersebut meningkat dibandingkan UMSK 2026 yang sebesar Rp2.670.819.

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Jemmi menjelaskan, penentuan usulan UMK dan UMSK telah melalui pembahasan bersama seluruh unsur Dewan Pengupahan. Perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan serta indikator pengupahan yang berlaku.

Penyesuaian upah tersebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan menggunakan koefisien alfa sesuai ketentuan.