jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (20/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang hujan lebat disertai petir melanda Kedungkandang. Kawasan lainnya hujan ringan atau gerimis.

Sore gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Malam cerah dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi dan siang hujan lebat disertai petir melanda Bululawang, Dau, Jabung, Kasembon, Kepanjen, Ngantang, Pakis, Pakisaji, Poncokusumo, Singosari, Tajinan, dan Tumpang.

Kawasan lainnya cerah berawan hingga gerimis.

Sore hujan lebat disertai petir melanda Ngantang dan Pujon. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.