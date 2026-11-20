jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Jumat (20/11).

Pagi hujan lebat disertai petir melanda Karang Pilang dan Lakarsantri. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Sambikerep, Sukomanunggal, Tandes, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, dan Wonocolo. Kawasan lainnya cerah berawan.

Siang hujan lebat disertai petir masih melanda Karang Pilang dan Lakarsantri. Gerimis mengguyur Dukuh Pakis, Gayungan, Gunung Anyar, Jambangan, Sambikerep, Sukomanunggal, Tandes, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, dan Wonocolo. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Sore hujan lebat disertai petir melanda Gunung Anyar. Kawasan lainnya cerah hingga gerimis.

Malam berangin dan gerimis di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-36 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)