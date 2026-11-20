jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (20/11).

Pagi hujan lebat disertai petir melanda Malang dan Sampang. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Malang, Lumajang.

Gerimis juga mengguyur Mojokerto, Pacitan, Pamekasan, Probolinggo, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, dan Trenggalek. Wilayah lainnya cerah hingga berawan

Siang Malang dan Sampang masih hujan lebat disertai petir. Wilayah lainnya cerah hingga gerimis.

Sore Ngawi hujan lebat disertai petir. Wilayah lainnya cerah hingga gerimis.

Malam hujan lebat disertai petir melanda Kota Kediri. Wilayah lainnya cerah hingga berangin dan gerimis.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 18-37 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.