jatim.jpnn.com, SURABAYA - Massa buruh berencana menggelar demonstrasi untuk menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 52,95 persen di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jumat (20/11).

Sekretaris Perwakilan Daerah (Perda) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Timur Jazuli mengatakan besaran upah masih jauh dari kebutuhan para pekerja.

Berdasarkan surat Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tanggal 16 November 2026, mencatat Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Jawa Timur tahun 2026 mencapai Rp3.742.675.

Di sisi lain, UMP Jawa Timur 2026 hanya dipatok sampai Rp2.446.973. Dengan demikian terdapat selisih Rp1.295.702 setiap bulannya.

"Buruh tidak boleh terus dipaksa hidup dengan upah murah, sementara kebutuhan hidup terus meningkat,” kata Jazuli ketika dikonfirmasi, Kamis (19/11).

Total ada sekitar 1.000 massa dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Tuban, Ngawi, Probolinggo, Jember, Lumajang dan Banyuwangi, turut dalam aksi itu.

Massa buruh bakal mengajukan sejumlah tuntutan, yakni mulai dari penetapan UMP Jawa Timur 2027 minimal sebesar Rp3.742.675 atau naik 52,95 persen sesuai nilai KHL.

Penetapan UMSP Jatim 2027 minimal Rp3.929.809 atau sekurang-kurangnya lima persen di atas nilai UMP, dengan merujuk Pasal 137 ayat (2) undang-undang yang sama.