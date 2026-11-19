jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Jawa Timur memusnahkan 56,39 ton kulit sapi impor asal Nepal. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah potensi masuk dan menyebarnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKHIT Jawa Timur Hudiansyah Is Nursal mengatakan, kulit sapi jenis crust buffalo split leather milik CV ISC itu sebelumnya telah ditolak saat proses pemasukan ke Indonesia. Namun, pemilik barang tidak segera mengeluarkannya dari wilayah Indonesia.

"Pemusnahan menggunakan metode penguburan dalam (deep burial) tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang KHIT, serta hasil kajian teknis Direktorat Tindakan Karantina Hewan (TKH) terkait risiko pemasukan kulit sapi dari sejumlah negara, termasuk Nepal," kata Hudiansyah, Kamis (19/11).

Hudiansyah menjelaskan berdasarkan data Organisasi Kesehatan Hewan Dunia atau World Organisation for Animal Health (WOAH), Nepal memiliki riwayat penyebaran PMK di seluruh wilayahnya selama periode 2011 hingga 2025. Meski demikian, tidak terdapat laporan kasus PMK di negara tersebut pada 2026.

Selain riwayat penyebaran penyakit, Nepal diketahui memiliki sejumlah serotipe PMK, yakni O, Asia 1, dan A. Hudiansyah menyebut serotipe Asia 1 dan A belum ditemukan di Indonesia sehingga keberadaannya perlu diwaspadai.

Menurut dia, kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk mencegah masuknya mikroorganisme penyebab penyakit melalui komoditas hewan maupun produk hewan yang berasal dari negara tersebut.

Hudiansyah menambahkan, pemusnahan 56,39 ton kulit sapi itu dilakukan secara sukarela oleh pemilik barang dengan menggunakan biaya sendiri. Dalam pelaksanaannya, BKHIT Jawa Timur membantu pengawasan, pemilihan lokasi, hingga memastikan tata cara pemusnahan sesuai ketentuan.

"Pemusnahan ini merupakan wujud sanksi administratif. Apabila tidak dimusnahkan secara sukarela, pemilik barang dapat dikenai proses pidana sesuai hukum yang berlaku," tuturnya.