jatim.jpnn.com, PONOROGO - Kecelakaan maut melibatkan mobil Daihatsu Sigra dan truk tangki bermuatan penuh bahan bakar minyak (BBM) terjadi di Jalan Raya Ponorogo-Trenggalek, Desa Pangkal, Kabupaten Ponorogo, Kamis (19/11).

Insiden tersebut mengakibatkan tiga orang yang berada di dalam mobil Sigra meninggal dunia di lokasi kejadian.

Ketiga korban merupakan pengemudi dan penumpang Daihatsu Sigra bernomor polisi AG 1879 NE. Benturan keras membuat bagian depan dan bodi mobil ringsek hingga seluruh korban terjepit di dalam kabin.

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Kapolsek Sawoo Kompol Tutut Ariyanto mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 13.15 WIB.

Saat itu, truk tangki Pertamina yang dikemudikan Yogil Prasetyo, warga Kabupaten Magetan, melaju dari arah Ponorogo menuju Trenggalek dengan membawa muatan BBM penuh.

"Jalan dari arah Ponorogo memang sedikit menanjak. Truk tangki berjalan tidak begitu kencang karena muatannya penuh," kata Tutut.

Ketika melintas di lokasi kejadian, dari arah berlawanan muncul mobil Daihatsu Sigra. Kendaraan tersebut diduga oleng saat melewati ruas jalan yang menurun dan berkelok.

Pengemudi truk sempat berupaya menghindari tabrakan dengan mengarahkan kendaraannya ke sisi kanan. Namun, jarak kedua kendaraan yang sudah terlalu dekat membuat benturan tidak dapat dihindari.