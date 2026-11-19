jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gerakan pengolahan sampah organik melalui program Teba Mega Merawat Pertiwi yang digerakkan PDI Perjuangan berhasil mencatatkan rekor di Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Program tersebut diwujudkan melalui pembangunan 3.535 unit Teba di berbagai daerah.

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Didik Prasetiyono mengatakan gerakan tersebut bukan sekadar upaya menyediakan fasilitas pengolahan sampah. Lebih dari itu, program Teba Mega menjadi sarana menghidupkan kembali kearifan lokal dan semangat gotong royong dalam menjaga lingkungan.

"Yang menarik dari Teba Mega bukan hanya jumlah fasilitasnya, tetapi juga semangat di baliknya. Kita menghidupkan kembali pengetahuan lokal, membumikan gotong royong yang menjadi identitas bangsa Indonesia, sekaligus mengajak masyarakat menjaga lingkungan untuk generasi berikutnya," ujar Didik dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11).

Menurut Didik, Indonesia memiliki beragam pengetahuan tradisional yang masih relevan dengan upaya pelestarian lingkungan saat ini.

Di Jawa, misalnya, masyarakat mengenal jugangan atau lubang tanah untuk menampung sampah. Sementara di Bali terdapat teba, yakni bagian pekarangan yang dimanfaatkan untuk mengelola bahan organik. Di Lombok, dikenal istilah tempah dedoro yang kini juga digunakan untuk menyebut fasilitas pengolahan sampah organik.

Kearifan lokal dalam menjaga lingkungan juga ditemukan di berbagai wilayah lain. Masyarakat Sumatera mengenal lubuk larangan untuk menjaga kelestarian sungai. Masyarakat adat Kalimantan memiliki aturan perlindungan hutan, sedangkan masyarakat Sulawesi Selatan mengenal ajaran Pasang Ri Kajang.

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Di Maluku terdapat tradisi sasi, sementara sejumlah masyarakat adat Papua memiliki aturan untuk menjaga danau, hutan, serta laut.

"Setiap daerah punya pengetahuan dan pengalaman sendiri. Kita tidak perlu menyeragamkannya. Yang penting adalah meneruskan nilai-nilai baik itu dan mengembangkannya dengan ilmu pengetahuan modern," kata mahasiswa Program Doktor Universitas Airlangga itu.