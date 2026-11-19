jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT BRI Danareksa Sekuritas mendorong peningkatan literasi pasar modal di kalangan generasi muda melalui seminar dan diskusi industri keuangan bersama mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Slamet Soepoyo, Gedung ABC FEB Unair, Selasa (10/11), tersebut menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengenal lebih dekat industri jasa keuangan, perkembangan pasar modal, hingga peluang karier di sektor tersebut.

Seminar ini turut mendapat dukungan dari BRI Branch Office (BO) Surabaya Kusuma Bangsa. Salah satu pematerinya adalah Branch Manager BRI Danareksa Kantor Wilayah Surabaya Taufan Febiola.

Selain itu, Direktur Eksekutif Perbanas Dr Dana Afriza turut memberikan pemaparan mengenai perkembangan industri keuangan beserta berbagai tantangan yang dihadapi sektor jasa keuangan.

Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa diajak memahami dinamika industri keuangan, termasuk perkembangan pasar modal serta kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menghadapi perubahan di sektor tersebut.

Pemimpin Cabang BRI Surabaya Kusuma Bangsa Yanri Eka Putra mengatakan keterlibatan BRI dalam kegiatan pendidikan tinggi merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk meningkatkan literasi keuangan sekaligus memperkuat hubungan dengan perguruan tinggi.

"Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, BRI berharap dapat terus memperkuat hubungan dan kolaborasi strategis dengan institusi pendidikan tinggi, sekaligus memberikan edukasi mengenai industri perbankan dan pasar modal kepada generasi muda," ujar Yanri dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11).

Seminar tersebut juga menyediakan sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berinteraksi langsung dengan para praktisi. Mereka dapat menggali informasi mengenai perkembangan industri keuangan serta peluang yang tersedia di dalamnya.