jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dosen Departemen Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Arry Febrianto tengah menyoroti udara panas dan lembab di Surabaya saat malam hingga dini hari.

Arry mengatakan lonjakan konsentrasi polutan seperti karbon monoksida (CO), partikulat halus (PM2.5), dan nitrogen dioksida (NO2) tidak selalu menandakan ledakan emisi baru.

Menurutnya, dinamika kualitas udara di atmosfer sangat dipengaruhi oleh proses transportasi serta transformasi polutan akibat cuaca setempat.

“Apabila tidak terdapat peningkatan aktivitas sumber emisi signifikan, kondisi meteorologis dapat menjadi faktor yang lebih dominan,” kata Arry dalam keterangan persnya, Kamis (19/11).

Faktor meteorologis itu adalah temperature inversion, yakni saat suhu udara meningkat seiring bertambahnya ketinggian pada lapisan atmosfer, hingga membatasi pergerakan udara secara vertikal.

“Lapisan inversi tersebut menghambat pertukaran udara secara vertikal, sehingga polutan tertahan lebih lama di dekat permukaan,” ujarnya.

Kecepatan angin yang relatif rendah juga memperlambat penyebaran polutan. Kondisi atmosfer yang stagnan memungkinkan pencemar dari berbagai aktivitas manusia, seperti transportasi, industri, dan penggunaan energi, terakumulasi di udara.

“Penambahan sumber emisi perlu diperiksa melalui data inventarisasi agar penyebab peningkatan konsentrasi polutan dapat diketahui,” ucapnya.