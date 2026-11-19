jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat sinergi pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi daerah, serta perluasan akses keuangan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan produktivitas.

Komitmen tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Jawa Timur di Hotel Trans Surabaya, Rabu (18/11).

Pertemuan yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa itu melibatkan BI Jawa Timur, OJK Jawa Timur, 38 pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan.

HLM mengusung tema sinergi pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi, dan akses keuangan berkelanjutan sebagai fondasi peningkatan produktivitas serta upaya menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2026.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur Ibrahim mengatakan penguatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan lintas sektor menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.

Menurut dia, kondisi perekonomian Jawa Timur masih menunjukkan kinerja positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,82 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan III 2026. Sementara itu, inflasi tahunan pada Oktober 2026 mencapai 3,09 persen.

Inflasi hingga akhir tahun diperkirakan masih berada dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.

“Penguatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan lintas sektor menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi ekonomi Jawa Timur,” ujar Ibrahim.