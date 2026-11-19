jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Honda Jatim mencatat kenaikan penjualan sepeda motor segmen big bike hampir 20 persen dibandingkan periode sebelumnya. Capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi perusahaan di tengah kondisi ekonomi yang dinilai masih menantang di Jawa Timur.

Marketing Director PT MPM Honda Jatim Dendy Sean mengatakan pasar big bike memiliki karakteristik tersendiri karena didominasi konsumen yang memiliki minat dan hobi terhadap sepeda motor berkapasitas besar.

Menurut dia, segmen tersebut berbeda dengan pasar sepeda motor pada umumnya sehingga memiliki dinamika tersendiri.

"Memang ini suatu tantangan. Situasi ekonomi secara nasional membaik, tetapi untuk Jawa Timur kurang lebih masih kurang baik. Namun, kalau melihat data penjualan, kami naik hampir 20 persen (tahun ini). Itu luar biasa," kata Dendy.

Dia menilai kondisi ekonomi tidak sepenuhnya menghilangkan minat konsumen terhadap big bike. Sebab, keputusan membeli motor di segmen tersebut lebih banyak berkaitan dengan hobi dan kebutuhan personal.

Dendy menyebut MPM Honda Jatim juga optimistis terhadap potensi pasar big bike di wilayah Jawa Timur.

Optimisme itu terlihat dari pemesanan Honda NX500 yang telah mencapai 12 unit. Dari jumlah tersebut, dua unit akan didistribusikan kepada konsumen.

"Untuk big bike, MPM cukup optimistis. Meskipun jumlah unitnya relatif terbatas, kami bisa mengambil beberapa tipe dari area lain untuk dijual di sini," ujarnya.