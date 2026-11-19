jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur masih memberikan 50 persen gaji dan pendampingan hukum, kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) nonaktif Nurkholis.

Hal itu menyusul penetapan tersangka Nurkholis dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) perizinan. Dia sebut menerima Rp687,5 juta saat menjabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni mengatakan pemenuhan hak aparatur sipil negara (ASN) masih berjalan sampai putusan hukum berkekuatan tetap.

“Ya, masih 50 persen (sampai inkracht),” kata Indah kepada wartawan, Kamis (19/11).

Selain itu, Pemprov Jawa Timur juga memberikan pendampingan kepada Nurkholis, melalui LKBH Korpri (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia).

"Tetap kami berpegang pada asas praduga tak bersalah. Kami tetap memberikan pendampingan hukum lewat LKBH Korpri ya, sudah, (Nurkholis) sudah didampingi,” ujarnya.

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Diberitakan sebelumnya, Kejati Jawa Timur menetapkan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nurkholis sebagai tersangka baru kasus dugaan pungutan liar (pungli) perizinan. Dalam perkara tersebut, NK diduga menerima uang hingga Rp687,5 juta.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja mengatakan NK merupakan tersangka kelima dalam kasus dugaan pungli dengan total uang mencapai Rp1,23 miliar.