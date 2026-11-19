jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memastikan ketersediaan bahan pokok dan penting menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027, dalam kondisi terkendali.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan hal tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) yang dihadiri sejumlah pihak, di salah satu hotel di Surabaya.

Acara itu turut dihadiri oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Adhy menyebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Pertanian, Bulog, hingga Pertamina, memastikan stok bahan pokok masih mencukupi.

“Ketersediaan bahan pokok disampaikan semua stakeholder, menyatakan dalam menghadapi Nataru ini seluruh kebutuhan dipastikan stok cukup,” kata Adhy di Surabaya, Kamis (19/11).

Pemprov Jawa Timur juga memastikan harga bahan pokok selama periode Nataru terkendali dan terjangkau. Adhy menegaskan, akan mengawal proses pendistribusiannya.

Dia akan berkoordinasi dengan semua pihak dari tingkat kabupaten, kota maupun provinsi, guna memastikan semua kebutuhan yang dibutuhkan tersedia dan lancar.

Lebih lanjut, Adhy mengungkapkan, pertemuan tersebut turut membahas terkait elektronifikasi keuangan daerah, yang dinilai sudah mencapai targer pada tahun 2026.