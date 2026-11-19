jatim.jpnn.com, JEMBER - Keluarga Ayok Sukamto, warga Desa Kencong, Kabupaten Jember berharap pemerintah Indonesia dapat membantu memulangkan pria yang dikabarkan menjadi tahanan perang otoritas Ukraina tersebut.

Istri Ayok, Sriani Retno Palupi mengaku sangat berharap suaminya bisa kembali ke kampung halaman dalam kondisi sehat dan selamat.

"Saya dan anak-anak berharap suami saya cepat pulang dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun," kata Sriani di Dusun Wunguan, Desa/Kecamatan Kencong, Kamis (19/11).

Sriani menceritakan, suaminya pertama kali bekerja sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) pada 2016. Saat itu, Ayok berangkat ke Afrika untuk bekerja di sektor konstruksi.

Setelah sempat pulang ke Jember, Ayok kembali bekerja ke luar negeri dengan tujuan Korea. Dia juga pernah bekerja di sektor perkebunan dan sempat pulang ke Indonesia selama sekitar dua minggu lebih sebelum kembali berangkat.

Namun, dalam dua tahun terakhir, Sriani mengaku tidak lagi berkomunikasi dengan suaminya. Keluarga justru mendapat kabar bahwa Ayok ditangkap di Ukraina setelah didatangi petugas kepolisian.

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"Sudah dua tahun terakhir tidak pernah berkomunikasi dengan saya. Kami juga kaget diberitahu oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Kencong yang datang ke rumah sebulan yang lalu bahwa suami saya ditangkap di Ukraina," tuturnya.

Sriani mengatakan selama ini suaminya berpamitan akan bekerja ke Korea. Karena itu, dia tidak menyangka Ayok justru dikabarkan berada di Ukraina.