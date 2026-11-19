jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM Honda Jatim), distributor sepeda motor Honda wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur, resmi menghadirkan Honda NX500.

Peluncuran big bike adventure touring tersebut ditandai dengan kegiatan Workshop Teknologi Honda NX500 sekaligus penyerahan unit perdana kepada konsumen di MPM Simpang Dukuh, Surabaya.

Mengusung konsep Daily Crossover, Honda NX500 memadukan karakter motor adventure yang tangguh dengan desain modern. Motor ini dirancang untuk menunjang mobilitas harian hingga perjalanan jarak jauh.

Salah satu teknologi unggulan yang ditawarkan ialah Honda E-Clutch. Teknologi tersebut memungkinkan pengoperasian kopling secara otomatis saat motor mulai berjalan, berpindah gigi, maupun berhenti. Dengan demikian, pengendara dapat lebih fokus menikmati perjalanan tanpa harus selalu menarik tuas kopling secara manual.

Meski demikian, pengendara tetap bisa mengoperasikan kopling secara manual sesuai kebutuhan.

Manager Big Bike MPM Honda Jatim Yanuar Achmad mengatakan kehadiran Honda NX500 menambah pilihan bagi pecinta big bike adventure di Jawa Timur yang menginginkan perpaduan teknologi, performa, dan kenyamanan.

"Kehadiran Honda NX500 di Jawa Timur menjadi salah satu upaya kami untuk semakin melengkapi pilihan big bike Honda bagi konsumen," ujar Yanuar di sela peluncuran, Kamis (19/11).

Dia berharap kombinasi desain adventure, teknologi E-Clutch, dan berbagai fitur modern pada motor tersebut dapat memenuhi kebutuhan berkendara konsumen, baik untuk aktivitas sehari-hari maupun perjalanan jarak jauh.